L’Équipe titola | Trasferimenti | Alexsandro dovrebbe presto firmare a Lille

(Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 22:03:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa daha giocato la scorsa stagione all’interno del Grupo Desportivo de Chaves, che è arrivato terzo in P2 portoghese e ha ottenuto l’ascesa agli spareggi contro il Moreirense (2-0, 0-1). Questa grande taglia (1,92 m, 88 kg) aveva contribuito generosamente giocando 34 partite, per 3 gol. Un’operazione stimata in 2M€ Quest’inverno era andato vicino alla massima serie portoghese, corteggiata da Vitoria Guimaraes, ma i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Nelle ultime settimane i club spagnoli (Getafe, Cadiz, Almeria) avevano cercato di attirare questo giocatore molto potente e aggressivo, dotato di un buon gioco di testa (2 gol in questa stagione) e che ha delle potenzialità reali, anche se tatticamente è ancora perfettibile. ...

