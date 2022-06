Lecce, Corvino: “Osserviamo gli italiani, ma idee anche oltre il nostro territorio” (Di martedì 28 giugno 2022) “Per salvarsi non servono solo extracomunitari, quindi non è detto che dopo Ceesay i ruoli più importanti siano coperti da loro. Serve una rosa all’altezza e c’è tanto da fare, sia in entrata che in uscita. Il territorio si aspetta tanto da noi e noi cercheremo di fare. Siamo in fermento, in ebollizione, così lo sono quei tanti obiettivi che stiamo studiando. Noi cerchiamo di arrivare ai nostri obiettivi guardando prima cosa c’è in casa, parlando di italiani, poi è chiaro che le idee vanno anche oltre il nostro territorio. Quando sei in Serie A, fare già tre acquisti vuol dire che hai quasi finito il mercato, noi li abbiamo fatti e sembra che non abbiamo fatto niente. Chiaro comunque che abbiamo più da fare rispetto ad altri, ci sono più step e ostacoli da superare ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) “Per salvarsi non servono solo extracomunitari, quindi non è detto che dopo Ceesay i ruoli più importanti siano coperti da loro. Serve una rosa all’altezza e c’è tanto da fare, sia in entrata che in uscita. Ilsi aspetta tanto da noi e noi cercheremo di fare. Siamo in fermento, in ebollizione, così lo sono quei tanti obiettivi che stiamo studiando. Noi cerchiamo di arrivare ai nostri obiettivi guardando prima cosa c’è in casa, parlando di, poi è chiaro che levannoil. Quando sei in Serie A, fare già tre acquisti vuol dire che hai quasi finito il mercato, noi li abbiamo fatti e sembra che non abbiamo fatto niente. Chiaro comunque che abbiamo più da fare rispetto ad altri, ci sono più step e ostacoli da superare ...

