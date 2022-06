Le tre grandi scommesse dell’uomo del Patto per Napoli (al suo primo bilancio) (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSe il 4 ottobre 2021 è nata con la vittoria elettorale e il 29 marzo 2022 è nata la seconda volta con la firma del Patto per Napoli con Mario Draghi, l’amministrazione di Gaetano Manfredi dovrà segnare in rosso anche la data di oggi. Perchè oggi, 28 giugno, è approdato in aula il primo bilancio a sua firma. “Nei primi 9 mesi – ha ricapitolato Pier Paolo Baretta, l’assessore al bilancio nonchè già uomo del Patto per Napoli stretto con il Governo centrale e che ha assicurato 1 miliardo e 231 milioni di euro a fondo perduto fino al 2042 – abbiamo affrontato l’emergenza drammatica che abbiamo ereditato. Un quadro grave, quello da cui si è partiti, che il Patto per Napoli ha solo alleviato: non risolto”. Di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSe il 4 ottobre 2021 è nata con la vittoria elettorale e il 29 marzo 2022 è nata la seconda volta con la firma delpercon Mario Draghi, l’amministrazione di Gaetano Manfredi dovrà segnare in rosso anche la data di oggi. Perchè oggi, 28 giugno, è approdato in aula ila sua firma. “Nei primi 9 mesi – ha ricapitolato Pier Paolo Baretta, l’assessore alnonchè già uomo delperstretto con il Governo centrale e che ha assicurato 1 miliardo e 231 milioni di euro a fondo perduto fino al 2042 – abbiamo affrontato l’emergenza drammatica che abbiamo ereditato. Un quadro grave, quello da cui si è partiti, che ilperha solo alleviato: non risolto”. Di ...

