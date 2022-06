Le Parisien spaventa il Milan | “Renato Sanches ha scelto il Psg”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 giugno 2022) Ancora brutte notizie per il mercato del. Secondo quanto riportato da Le, dopo Sven Botman, anchepotrebbe sfumare definitivamente. Il portoghese avrebbe infatti sciolto le ultime riserve, facendo sapere di voler vestire la maglia del Psg nella prossima stagione. I parigini avrebbero presentato una prima offerta da 10 milioni di euro per il cartellino, che potrebbe però salire. Non troppo però, visto che l’ex Bayern Monaco ha soltanto un anno di contratto e il Lille non potrà tirare troppo la corda sul prezzo. SportFace.