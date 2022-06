Le mascherine sul lavoro restano, «forti raccomandazioni» anche nel privato: cosa può cambiare dal 30 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Sull’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro la «posizione del governo è la solita, ovvero una forte raccomandazione. Saranno le associazione di categoria a rinnovare o meno l’utilizzo della mascherina», ha chiarito il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. «Ci aspettiamo che in alcune settimane i numeri caleranno. Dalle terapia intensiva abbiamo dati assolutamente sotto controllo», ha aggiunto. Sembra essere questa ormai la linea adottata dal Governo, che dovrebbe trovare conferma nel tavolo di giovedì 30 giugno, attorno al quale ministri, imprese e sindacati si riuniranno per ridefinire le misure di sicurezza sia nel privato che nel pubblico. Cambierà e si spera si omogenizzerà il protocollo attuale (in scadenza proprio il 30 giugno) che, già da maggio, ha sollevato i dipendenti ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Sull’utilizzo dellenei luoghi dila «posizione del governo è la solita, ovvero una forte raccomandazione. Saranno le associazione di categoria a rinnovare o meno l’utilizzo della mascherina», ha chiarito il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. «Ci aspettiamo che in alcune settimane i numeri caleranno. Dalle terapia intensiva abbiamo dati assolutamente sotto controllo», ha aggiunto. Sembra essere questa ormai la linea adottata dal Governo, che dovrebbe trovare conferma nel tavolo di giovedì 30, attorno al quale ministri, imprese e sindacati si riuniranno per ridefinire le misure di sicurezza sia nelche nel pubblico. Cambierà e si spera si omogenizzerà il protocollo attuale (in scadenza proprio il 30) che, già da maggio, ha sollevato i dipendenti ...

