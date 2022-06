Le carte di Draghi al tavolo della Nato (Di martedì 28 giugno 2022) Cosa porta l’Italia al summit della Nato a Madrid? Alla vigilia del vertice che deciderà il futuro dell’Alleanza nella capitale spagnola – blindatissima in attesa dei leader – il governo Draghi ripassa le carte. È un appuntamento che, non c’è dubbio, farà la storia dell’alleanza militare nata più di settant’anni fa. Per la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, che fa della Russia non più un avversario qualunque, ma “la principale minaccia diretta” della Nato, ha avvisato il segretario generale Jens Stoltenberg. Per la storica richiesta di adesione di Svezia e Finlandia, i due Paesi nordeuropei nel mirino della minaccia russa, oggi appesi al veto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Per la sfida cinese, che per la prima volta fa capolino al summit ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) Cosa porta l’Italia al summita Madrid? Alla vigilia del vertice che deciderà il futuro dell’Alleanza nella capitale spagnola – blindatissima in attesa dei leader – il governoripassa le. È un appuntamento che, non c’è dubbio, farà la storia dell’alleanza militare nata più di settant’anni fa. Per la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, che faRussia non più un avversario qualunque, ma “la principale minaccia diretta”, ha avvisato il segretario generale Jens Stoltenberg. Per la storica richiesta di adesione di Svezia e Finlandia, i due Paesi nordeuropei nel mirinominaccia russa, oggi appesi al veto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Per la sfida cinese, che per la prima volta fa capolino al summit ...

