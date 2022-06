Lazio, cessione Acerbi: c’è solo il Milan all’orizzonte. La situazione (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti lavorano alla cessione di Acerbi, ma sul difensore ci sarebbe solo il Milan Per poter chiudere l’affare Romagnoli, la Lazio deve prima cedere Acerbi. La situazione del difensore è però complicata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il suo procuratore Federico Pastorello starebbe lavorando per trovargli una sistemazione. L’Inter appare lontana, come Juventus e Napoli, che però potrebbero pensarci più avanti. Il Milan sembra l’unica opzione viva, ma i rossoneri resterebbero alla finestra, perché l’ex Sassuolo non sarebbe la prima scelta. Pioli, incontrato in un ristorante a Forte dei Marmi, lo apprezza e potrebbe entrare nella liste degli italiani: Acerbi qualche carta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato: i biancocelesti lavorano alladi, ma sul difensore ci sarebbeilPer poter chiudere l’affare Romagnoli, ladeve prima cedere. Ladel difensore è però complicata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il suo procuratore Federico Pastorello starebbe lavorando per trovargli una sistemazione. L’Inter appare lontana, come Juventus e Napoli, che però potrebbero pensarci più avanti. Ilsembra l’unica opzione viva, ma i rossoneri resterebbero alla finestra, perché l’ex Sassuolo non sarebbe la prima scelta. Pioli, incontrato in un ristorante a Forte dei Marmi, lo apprezza e potrebbe entrare nella liste degli italiani:qualche carta ...

