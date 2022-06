Lavoro: Orlando, studiare recupero norme uscite morbide over 50 (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Recuperare quelle norme sperimentali varate negli anni passati che avevano disegnato per gli over 50 la possibilità di ‘uscite morbide’ dal mercato del Lavoro con cui garantire all’impresa un passaggio di competenze non traumatico tra giovani e vecchi ed evitare il rischio di una marginalizzazione dei lavoratori anziani. norme di fatto mai decollate che potrebbero essere modificate restituendo spazio sia alle aspirazioni di una vita lavorativa meno intensa che ad un sistema di tutoraggio dei giovani che entrano nel mondo del Lavoro. E’ il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso del suo intervento all’EY Italy Outlook Talk dal titolo “Come cambieranno i nostri modi di vivere e lavorare?” a delineare infatti uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Recuperare quellesperimentali varate negli anni passati che avevano disegnato per gli50 la possibilità di ‘’ dal mercato delcon cui garantire all’impresa un passaggio di competenze non traumatico tra giovani e vecchi ed evitare il rischio di una marginalizzazione dei lavoratori anziani.di fatto mai decollate che potrebbero essere modificate restituendo spazio sia alle aspirazioni di una vita lavorativa meno intensa che ad un sistema di tutoraggio dei giovani che entrano nel mondo del. E’ il ministro del, Andrea, nel corso del suo intervento all’EY Italy Outlook Talk dal titolo “Come cambieranno i nostri modi di vivere e lavorare?” a delineare infatti uno ...

