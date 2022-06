Lavoro | Cnos-Fap e Pts | online Osservatorio interattivo per monitoraggio politiche attive

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Labitalia) - “Dall'autunno 2021, con il Programma Gol (Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori), previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), si è di fatto aperta una nuova era per ledele della formazione professionale”. Con questo messaggio positivo, il-Fap (Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale) e Pts hanno aperto oggi, a Roma, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, la terza edizione del 'Seminario sulledele della formazione professionale', che quest'anno si è focalizzato su 'Le azioni del Pnrr tra Stato e Regioni'. Per Fabrizio Bonalume, direttore generale del-Fap, “diventa ...

Pubblicità

PMonairME : Allineare la #formazione alle richieste del #mercatodelavoro con #PNRR usando tutti gli strumenti delle politiche d… - Cnos_Fap : ???? LE AZIONI DEL PNRR TRA STATO E REGIONI Seminario sulle Politiche della Formazione Professionale e del Lavoro Ap… - ServiziAlLavoro : Lavoro e formazione professionale: Cnos-Fap, domani si presenta a Roma un Osservatorio ... On line un Osservatorio… - MonicaVallorani : RT @oss_romano: #22giugno Presentato a #Roma il “Manifesto del lavoro buono” già sottoscritto da oltre 90 imprese @Cnos_Fap @centroELIS @Mi… - francescocolucc : RT @oss_romano: #22giugno Presentato a #Roma il “Manifesto del lavoro buono” già sottoscritto da oltre 90 imprese @Cnos_Fap @centroELIS @Mi… -

Servizio Informazione Religiosa

...è stata realizzata dal- Fap (Centro nazionale opere salesiane " Formazione aggiornamento professionale) e da Pts e sarà presentata nell'ambito del "Seminario sulle politiche attive dele ...Ai candidati sono state proposte collaborazioni diche, in alcuni casi, potrebbero sfociare in veri e propri contratti a tempo indeterminato. advertisement È accaduto alla sede delFAP di ... Lavoro e formazione professionale: Cnos-Fap, domani si presenta a Roma un Osservatorio interattivo per monitoraggio politiche attive per il settore ROMA – Dal chirurgo al tecnico specializzato, dal meccanico all’artigiano. Mestieri diversi accomunati dalla maestria manuale. Mestieri del fare e del conoscere di cui oggi c’è sempre più bisogno per ...Talent Up: imprese offrono lavoro a esperti di droni. I titolari di due imprese sarde questa mattina hanno incontrato un gruppo di ...