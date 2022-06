Lavoratori fragili, prorogati fino al 31 luglio 2022 le disposizioni per la sorveglianza sanitaria eccezionale. Indicazioni INAIL (Di martedì 28 giugno 2022) La legge 19 maggio 2022 ha prorogato fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale dei Lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020). I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei Lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL attraverso l’apposito servizio ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) La legge 19 maggioha prorogatoal 31i termini delleinerenti ladeimaggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020). I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica perdeie delle lavoratriciai servizi territoriali dell’attraverso l’apposito servizio ...

