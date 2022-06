Laura Maddaloni | l' avete mai vista prima dei ritocchini? Un' altra persona

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 giugno 2022)non si è lasciata sfuggire l'occasione di far parlare di sé anche durante la finale di questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi. La judoka è stata uno dei concorrenti più e ambiziosi del reality, malgrado l'eliminazione 'precoce. Ieri sera era presente nello studio di Cologno Monzese durante la finale, in compagnia del suo amato marito Clemente Russo. Questa esperienza a L'Isola dei Famosi ha avuto un sapore agrodolce, per. La donna era approdata in Honduras in coppia con suo marito Clemente Russo, ed era la suaesperienza all'interno di un reality show. Eppure, si è dimostrata una naufraga molto valida e anche molto forte e resistente. Del resto, buon sangue non mente, e non sarà un caso se suo fratello Marco è riuscito a vincere nell'edizione dell'Isola ...