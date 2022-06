L’atroce confessione del padre del piccolo Matias | scotch sulla bocca poi lo ha accoltellato

(Di martedì 28 giugno 2022) La storia del, aveva lasciato tutta Italia senza parole. E’ la storia di un bambino ucciso da suo, che ha voluto in qualche modo punire la madre del bambino, togliendo a lei la cosa più cara che aveva, e condannandola per sempre. E’ la storia di un amore malato, di chi scambia possesso per amore, di chi nonha paura della legge, delle conseguenze. Di chi non prova misericordia , affetto. Di chi non sente nulla, neppure per una creatura che dovrebbe proteggere e amare. La storia di un, Mirko Tomkov che ha ucciso suo figlio. A distanza di mesi da quel gesto, in attesa della prima udienza per il processo fissata l’8 luglio, l’uomo parla e dà la sua versione dei fatti. “Ero ubriaco,gridava e l’ho fatto smettere”. Sono le parole di Mirko Tomkov, il papà del bimbo di dieci ...

Corriere di Viterbo

Asia Argento, lasu droga e alcol: 'Da un anno non bevo ma...' Asia ...'attrice ha rilasciato un'intervista al quotidiano ...per andare avanti altrimenti resti in un meccanismoche ...... per un reato terribile,e vergognoso che non ho commesso !', tuona così Massimo Bossetti dal carcere di Bollate, dove si trova per scontare la pena dell'ergastolo per'accusa di omicidio in ... Viterbo, bambino ucciso dal padre a Vetralla. La confessione di Mirko Tomkow in aula: "Matias urlava perché ero in casa. L’ho accoltellato sotto al mento”