“Lasciato per cinque giorni senza cure e cibo”. Lo straziante caso dell'anziano (Di martedì 28 giugno 2022) Denuncia di essere passato da un Pronto Soccorso «sprovvisto di farmaci salvavita» fino al «coma farmacologico» nel reparto di Terapia intensiva. Questa la Via Crucis lunga un mese, raccontata da un ultra60enne paziente immunodepresso che, nonostante la diagnosi di ictus ed emorragia cerebrale, accusa d'essere stato Lasciato 5 giorni nelle astanterie del Ps «senza farmaci salvavita e senza nutrizione» in attesa del ricovero nel reparto. Dove, per giunta, racconta poi d'aver anche «contratto la polmonite da ospedale, aggravando le già precarie condizioni di salute», fino all'ennesimo trasferimento in Terapia intensiva. Ora è stato dimesso ed è in via di recupero, però la sua versione è finita in un'interrogazione urgente presentata in Consiglio regionale sul «caso di malasanità all'ospedale ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Denuncia di essere passato da un Pronto Soccorso «sprovvisto di farmaci salvavita» fino al «coma farmacologico» nel reparto di Terapia intensiva. Questa la Via Crucis lunga un mese, raccontata da un ultra60enne paziente immunodepresso che, nonostante la diagnosi di ictus ed emorragia cerebrale, accusa d'essere statonelle astanterie del Ps «farmaci salvavita enutrizione» in attesa del ricovero nel reparto. Dove, per giunta, racconta poi d'aver anche «contratto la polmonite da ospedale, aggravando le già precarie condizioni di salute», fino all'ennesimo trasferimento in Terapia intensiva. Ora è stato dimesso ed è in via di recupero, però la sua versione è finita in un'interrogazione urgente presentata in Consiglio regionale sul «di malasanità all'ospedale ...

Pubblicità

martaottaviani : Ps. il post di prima, lasciato con commenti aperti, è stato cancellato per la quantità impressionante di insulti e… - elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - be_marconi : RT @VigVigano: C'è un ragazzo di 15 anni ricoverato per pneumotorace a Palermo, che viene lasciato in ricovero, in attesa che si positivizz… - luth210 : Piove Ho lasciato aperte le finestre per sentire l'odore di asfalto bagnato Sono in cucina, sullo sgabello alla pen… - Sofia_1_vv : RT @BrunoIncazzato: Ricordati.... Messaggio lasciato per chi ha poca memoria e zero?? -