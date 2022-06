Larissa | significato e origine del nome

(Di martedì 28 giugno 2022)non diffusissimo,continua l’anticogreco ?????? (Larisa), tratto daldell’omonima città della Tessaglia, la cui etimologia è dibattuta; fra i vari termini a cui viene ricondotto vi sono ????? (lárix, “larice”), ????? (laros, “gabbiano” o “cormorano”), laros (“dolce”, “piacevole”) o ?????? (larisa, “cittadella”,analogo a quello delspagnolo Almudena).è unpresente nella mitologia greca, visto che proprio questo personaggio – probabilmente una figura nata per dare un eponimo alla città greca – era la madre, oppure la figlia, di Pelasgo; a tale figura è ispirato ildi, un satellite di Nettuno. In Italia il suo uso è molto scarso; il ...

Pubblicità

GravidanzaOnLine.it

E oggi, inoltre, queste opere assumono un altro, molto più importante. Molto più forte. ..., la madre di Lisa, è nata in un gulag in Siberia. Poi entrambe hanno trovato casa in ...'Morta di freddo e di fame nella città 'che non voleva lasciare', ha detto la figlia, ora ... Il Corriere intervista Liliana Segre suldel 25 Aprile in arrivo. Per la senatrice a ... Lara, significato e origine del nome