Lamborghini - Huracán Tecnica, sinfonia a dieci cilindri (Di martedì 28 giugno 2022) La decisione, ormai, è presa: nel 2028 arriverà la prima Lambo full electric. Ma gli irriducibili di cilindri e pistoni non devono disperarsi: il 2022 è comunque un anno da cerchiare in rosso sul calendario. Perché sono gli ultimi 365 giorni in cui da Sant'Agata hanno visto (e vedranno) la luce modelli termici: tra questi, la Lamborghini Huracán Tecnica, l'anello di congiunzione fra la Evo Rwd e la specialistica STO, la Super Trofeo Omologata. Lorenzo l'aveva provata in pista, a Nardò. A me, l'ingrato compito di raccontarvi cosa comunica un V10 5.2 aspirato da 640 cavalli su strade aperte al traffico. Un ottimo compromesso. Le curve sono quelle spagnole, nei dintorni di Valencia. Asfalto perfetto e pochissime macchine a disturbare la sinfonia dei dieci cilindri. In ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) La decisione, ormai, è presa: nel 2028 arriverà la prima Lambo full electric. Ma gli irriducibili die pistoni non devono disperarsi: il 2022 è comunque un anno da cerchiare in rosso sul calendario. Perché sono gli ultimi 365 giorni in cui da Sant'Agata hanno visto (e vedranno) la luce modelli termici: tra questi, la, l'anello di congiunzione fra la Evo Rwd e la specialistica STO, la Super Trofeo Omologata. Lorenzo l'aveva provata in pista, a Nardò. A me, l'ingrato compito di raccontarvi cosa comunica un V10 5.2 aspirato da 640 cavalli su strade aperte al traffico. Un ottimo compromesso. Le curve sono quelle spagnole, nei dintorni di Valencia. Asfalto perfetto e pochissime macchine a disturbare ladei. In ...

Pubblicità

poliziadistato : Essere al servizio delle comunità vuol dire anche questo, #poliziastradale di Bologna trasporta un organo in cross… - Info_Ricambi : Se la Lamborghini Huracán STO di serie non vi sembra abbastanza, da oggi potete impreziosirla con uno scarico Novit… - Hillclimbit : Terzo posto di gruppo GT e doppio secondo posto in SuperCup e in gruppo 1 di Coppa FIA. Ad Ascoli, week end redditi… - coveryourcar : Lamborghini Covered. #lamborghini #carcover #coveryourcar #huracan - AlexnderSasha19 : Lamborghini Huracan Performante Spyder ???????? -