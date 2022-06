L’ambasciatore russo Razov: “Le aziende italiane sono rimaste nel nostro paese nonostante pressioni e sanzioni” (Di martedì 28 giugno 2022) “La maggior parte delle aziende italiane, nonostante le pressioni, nonostante le minacce di sanzioni secondarie, continua a lavorare sul mercato russo anche se ovviamente il clima turbolento nei confronti della Russia incide sul loro lavoro”. Lo ha detto oggi L’ambasciatore russo Sergey Razov in un’intervista a Russia 24 di cui l’ambasciata ha pubblicato uno stralcio. “450-500 aziende italiane hanno lavorato per decenni qui. Molte di loro per ora si limitano a stare alla finestra, in attesa di sviluppi. Naturalmente ci aspettiamo che il business italiano, ragionevole e di buon senso, non abbia fretta di lasciare il mercato russo”. Due settimane fa il forum economico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “La maggior parte dellelele minacce disecondarie, continua a lavorare sul mercatoanche se ovviamente il clima turbolento nei confronti della Russia incide sul loro lavoro”. Lo ha detto oggiSergeyin un’intervista a Russia 24 di cui l’ambasciata ha pubblicato uno stralcio. “450-500hanno lavorato per decenni qui. Molte di loro per ora si limitano a stare alla finestra, in attesa di sviluppi. Naturalmente ci aspettiamo che il business italiano, ragionevole e di buon senso, non abbia fretta di lasciare il mercato”. Due settimane fa il forum economico di ...

