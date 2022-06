La versione della Russia su Kremenchuk: «Colpito un deposito di armi, l’esplosione ha distrutto il centro commerciale» (Di martedì 28 giugno 2022) Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver lanciato missili contro un deposito di armi nella città ucraina di Kremenchuk. l’esplosione delle munizioni, secondo Mosca, avrebbe innescato l’incendio nel centro commerciale. L’ultimo aggiornamento di Kiev dice che 18 persone sono state uccise nell’attacco missilistico. «A Kremenchuk, le forze russe hanno Colpito un deposito di armi che immagazzinava armi ricevute dagli Stati Uniti e dall’Europa con armi aeree di alta precisione. A seguito dell’attacco di precisione, armi e munizioni di fabbricazione occidentale concentrate nel magazzino sono state colpite», ha detto il ministero secondo ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Il ministeroDifesa russo ha dichiarato di aver lanciato missili contro undinella città ucraina didelle munizioni, secondo Mosca, avrebbe innescato l’incendio nel. L’ultimo aggiornamento di Kiev dice che 18 persone sono state uccise nell’attacco missilistico. «A, le forze russe hannoundiche immagazzinavaricevute dagli Stati Uniti e dall’Europa conaeree di alta precisione. A seguito dell’attacco di precisione,e munizioni di fabbricazione occidentale concentrate nel magazzino sono state colpite», ha detto il ministero secondo ...

