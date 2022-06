La Turchia ritira il veto | Svezia e Finlandia verso l’ingresso nella Nato Da Stoccolma e Helsinki promesse sull’estradizione di terroristi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - repubblica : Nato, la Turchia ritira il veto: Svezia e Finlandia verso l'ingresso - MediasetTgcom24 : La Turchia ritira il veto su Svezia e Finlandia su ingresso Nato #nato #turchia #anadolu #finlandia #turca - bouche_bee : RT @valy_s: #Svezia e #Finlandia entreranno nella #NATO. Firmato un memorandum d’intesa. La #Turchia ritira il suo VETO “avendo ottenuto ci… - univemal : RT @valy_s: #Svezia e #Finlandia entreranno nella #NATO. Firmato un memorandum d’intesa. La #Turchia ritira il suo VETO “avendo ottenuto ci… -

BRUXELLES. Lail veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa alla presenza del segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. "Passi ...Laha ritirato il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu. Nato, sì dellaall'ingresso di Svezia e Finlandia La'ha avuto quello che chiedeva' dai colloqui con Svezia e Finlandia sulla loro adesione alla Nato, ha riferito la presidenza turca, sottolineando ...Erdogan ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa. "La Turchia ha avuto quello che chiedeva dai colloqui". "Il nostro Memorandum ...Ore 20.25 - La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu. Ore 20.00 - Il presidente ...