La torta di San Pietro | il dolce dell’antica tradizione garfagnina

(Di martedì 28 giugno 2022) Il 29 giugno a Castelnuovo Garfagnana si festeggia la festa di Sane San Paolo. Durante questa ricorrenza lavuole che si prepari un meravigliosoper Sanovvero il patrono della città. Ladi San, chiamata anche, è una ricetta senza tempo in cui ovviamente vengono utilizzati gli ingredienti del luogo. Ad esempio viene utilizzato il Sassolino ovvero un liquore della zona. Tuttavia è possibile anche usare il cognac o il rum. Se vuoi festeggiare anche tu questa tradizionale ricorrenza, senza dover cuocere lain un forno a legna, non ti resta che dirigerti ai fornelli. Pasta frolla. Per portare a tavola questa delizia dobbiamo preparare la pasta frolla. Gli ingredienti ...

Pubblicità

bomberone72 : @Massolon : Buon lunedì, con la ricetta della torta fragola e limone del nostro #Adesso. oggi è San Cirillo di Ales… - salvalente11 : RT @Massolon: Buon lunedì, con la ricetta della torta fragola e limone del nostro #Adesso. oggi è San Cirillo di Alessandria. - Massolon : Buon lunedì, con la ricetta della torta fragola e limone del nostro #Adesso. oggi è San Cirillo di Alessandria. - salvalente11 : RT @Massolon: Torta fragola e limone ecco la ricetta della buona domenica del nostro #Adesso. Oggi è San Vigilio. - bomberone72 : @Massolon : Torta fragola e limone ecco la ricetta della buona domenica del nostro #Adesso. Oggi è San Vigilio.… -

Comune di Modena

...-di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capital. Leggi anche...... ha mirato al protagonismo dei ragazzi, ecco la ciliegina sulla. Alla Scuola Secondaria di ... CONCORSO NAZIONALE di MUSICA XIX Premio "Pasquale Benintende" VillaGiovanni 7 maggio 2022 ... LA BONISSIMA PER I 120 ANNI DELLA PASTICCERIA SAN BIAGIO SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 27/06/2022- (gazzettamezzogiorno) Una torta da 500 milioni di euro che, però, si fermano soprattutto al Centro-nord. Anche nel 2021 il meccanismo del 5 per mille, la ...Spariranno le due grandi ciminiere di San Donnino, da tempo immemorabile figure dominanti del paesaggio anche per chi passa in autostrada. E nuova vita, naturalmente, per l'impianto di San Donnino che ...