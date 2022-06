La sottile linea “12” tra politica e realtà

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 28 giugno 2022) di Antonino Iaria Ieri sera sono andato a sentire le novità Sulla12, una serata organizzata dal Pd della circoscrizione 5 in cui erano presenti l’assessora Foglietta, consigliere Avetta, Gariglio e la consigliera Conticelli. e sono stati affrontati sono stati affrontati il tema dei trasporti della nostra circoscrizione.la prima considerazione e che i politici del PD sanno parlare bene bene in maniera assoluta, ho sempre invidiato questa capacità di argomentare in maniera fluida, io non ce l’ho.Andiamo, però, ad analizzare i contenuti, un poco sorpreso e divertito, ho notato una marcata continuità con il lavoro svolto dalla precedente amministrazione. Specie in alcune frasi mi è sembrato di sentire le stesse parole dell’ex assessora Lapietra, l’assessora foglietta, per esempio, ha detto che se vogliamo aumentare la velocità del trasporto pubblico bisogna ...