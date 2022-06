La sorella di Gabigol: «Quando era all’Inter era depresso, ha sofferto anche di anemia» (Di martedì 28 giugno 2022) Già qualche mese fa Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, aveva parlato della sua esperienza all’Inter come di “una spina nel fianco“. Aveva dichiarato che in nerazzurro non lo facevano giocare e di averne risentito. Oggi sul tema torna sua sorella Dhiovanna, in un’intervista alla rete brasiliana Rede Tv!. “Gabi tornava a casa dall’allenamento e andava direttamente in camera sua. Quando era in Italia ha avuto anche l’anemia. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto Quando le cose non funzionano”. Con l’Inter Gabigol ha giocato solo 10 partite nella stagione 2016-17, poi è andato in prestito al Benfica e infine è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Già qualche mese fa Gabriel Barbosa, meglio noto come, aveva parlato della sua esperienzacome di “una spina nel fianco“. Aveva dichiarato che in nerazzurro non lo facevano giocare e di averne risentito. Oggi sul tema torna suaDhiovanna, in un’intervista alla rete brasiliana Rede Tv!. “Gabi tornava a casa dall’allenamento e andava direttamente in camera sua.era in Italia ha avutol’. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre moltole cose non funzionano”. Con l’Interha giocato solo 10 partite nella stagione 2016-17, poi è andato in prestito al Benfica e infine è ...

