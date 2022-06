La siccità sta distruggendo l'Italia. Ora arriva il razionamento diurno: acqua limitata (Di martedì 28 giugno 2022) Non accenna a migliorare l'emergenza siccità in Italia. Entro un paio di settimane, assicura Fabrizio Curcio, a capo del dipartimento della Protezione civile, sarà decretato lo stato d'emergenza. È il tempo che serve, due settimane al massimo, a «chiarire le misure da applicare». «Ci stiamo lavorando con le Regioni che ci aiutano a capire le misure» necessarie nelle aree più colpite, ha spiegato intervistato da Sky Tg24. Non è da escludere «un razionamento dell'acqua, nelle fasce diurne», ha poi aggiunto. «Quest'anno abbiamo dovuto sopportare il 40-50% di acqua in meno e la siccità è un problema diffuso in tutta Italia. Bisogna capire le misure da mettere in campo per mitigarlo. Stiamo lavorando con le Regioni. Lo stato di emergenza va dichiarato dopo averle definite», ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Non accenna a migliorare l'emergenzain. Entro un paio di settimane, assicura Fabrizio Curcio, a capo del dipartimento della Protezione civile, sarà decretato lo stato d'emergenza. È il tempo che serve, due settimane al massimo, a «chiarire le misure da applicare». «Ci stiamo lavorando con le Regioni che ci aiutano a capire le misure» necessarie nelle aree più colpite, ha spiegato intervistato da Sky Tg24. Non è da escludere «undell', nelle fasce diurne», ha poi aggiunto. «Quest'anno abbiamo dovuto sopportare il 40-50% diin meno e laè un problema diffuso in tutta. Bisogna capire le misure da mettere in campo per mitigarlo. Stiamo lavorando con le Regioni. Lo stato di emergenza va dichiarato dopo averle definite», ...

