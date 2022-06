La Scozia chiederà un nuovo referendum per l’indipendenza da Londra: l’annuncio della premier. Johnson: “Non è tempo di parlarne” (Di martedì 28 giugno 2022) Un nuovo referendum, nove anni dopo quello fallito nel 2014, con lo stesso quesito: “La Scozia dovrebbe essere un Paese indipendente?”. La premier indipendentista scozzese Nicola Sturgeon rilancia la sfida al governo di Londra annunciando la presentazione di un progetto di legge al Parlamento di Edimburgo per la convocazione di un voto “consultivo” da tenersi, secondo le sue intenzioni, il 19 ottobre 2023. Una comunicazione che ignora il veto del governo centrale britannico, ripetutamente evocato dal primo ministro Boris Johnson. Da questo punto di vista, le regole costituzionali del Regno Unito sono chiare: un voto di questo tipo va autorizzato da Londra e non può essere convocato autonomamente di una delle quattro nazioni che lo costituiscono (Inghilterra, Galles, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Un, nove anni dopo quello fallito nel 2014, con lo stesso quesito: “Ladovrebbe essere un Paese indipendente?”. Laindipendentista scozzese Nicola Sturgeon rilancia la sfida al governo diannunciando la presentazione di un progetto di legge al Parlamento di Edimburgo per la convocazione di un voto “consultivo” da tenersi, secondo le sue intenzioni, il 19 ottobre 2023. Una comunicazione che ignora il veto del governo centrale britannico, ripetutamente evocato dal primo ministro Boris. Da questo punto di vista, le regole costituzionali del Regno Unito sono chiare: un voto di questo tipo va autorizzato dae non può essere convocato autonomamente di una delle quattro nazioni che lo costituiscono (Inghilterra, Galles, ...

