La Scala e Monticelli Portaro, alleanza per dare forza alle aziende del Sud (Di martedì 28 giugno 2022) La Scala Società tra Avvocati e lo Studio Legale Monticelli Portaro annunciano una partnership con l'obiettivo di valorizzare le competenze nel settore del legal e del consulting. La nuova realtà, presentata nella splendida cornice de "Le Vele d'Epoca a Napoli 2022", nasce con l'obiettivo di supportare le imprese del Sud del Paese in tutte le dinamiche di crisi ed i progetti di sviluppo delle strategie di business. Questo per mettere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nelle condizioni di cogliere le opportunità e minimizzare al tempo stesso i rischi d'impresa. Le imprese del Sud, d'altronde, sono spesso piccole e poco inclini a fare sistema, sia per motivi esogeni sia per carenze nel sistema interno organizzativo. La mancanza di sistemi di organizzazione ed amministrazione interna spesso produce difficoltà di dialogo con le ...

