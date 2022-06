La ripresa dei bar e ristoranti dopo il Covid | tutto dipende da una bevanda molto conosciuta

Leggi su curiosauro

(Di martedì 28 giugno 2022) Ilha comportato non pochi problemi a bar e. I locali hanno subito gravi perdite a causa del lockdown e della paura delle persone di uscire. Ma unasembra essere la chiave per la… La chiusura di tutti i locali durante il lockdown ha comportato non pochi problemi alla ristorazione. Un vero e proprio stop che sembra però trovare una soluzione proprio con l’estate 2022 con la voglia di uscire, divertirsi, non senza però dimenticare ciò che è stato. Non senza tener conto che ilc’è ancora. Unasembra dare man forte alla a bar ebar eda una...