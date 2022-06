La replica di Alessandra Amoroso sull’autografo negato: ecco com’è andata (Di martedì 28 giugno 2022) A poche ore dalle polemiche scoppiate sui social, ecco la replica di Alessandra Amoroso sull’autografo negato che ha riempito i siti di informazione nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno. Cos’è successo Poche ore prima dell’inizio del Tim Summer Hits di Roma di venerdì 25 giugno, Alessandra Amoroso ha sfilato tra le transenne addosso alle quali si erano riversati i suoi fan a caccia di un selfie, di un video e di un autografo. Su TikTok è spuntato un filmato in cui vediamo una fan chiedere alla cantate di autografare un cuscino. La risposta di Alessandra Amoroso è stata: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. La ragazza ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) A poche ore dalle polemiche scoppiate sui social,ladiche ha riempito i siti di informazione nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno. Cos’è successo Poche ore prima dell’inizio del Tim Summer Hits di Roma di venerdì 25 giugno,ha sfilato tra le transenne addosso alle quali si erano riversati i suoi fan a caccia di un selfie, di un video e di un autografo. Su TikTok è spuntato un filmato in cui vediamo una fan chiedere alla cantate di autografare un cuscino. La risposta diè stata: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. La ragazza ha ...

Pubblicità

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - supermansaveme_ : RT @trash_italiano: La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - Matteo01032387 : RT @trash_italiano: La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - imnosober : RT @trash_italiano: La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - lionelderichie : RT @trash_italiano: La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. -