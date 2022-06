La protesta dei taxi non si ferma: sciopero confermato. Turismo in tilt (Di martedì 28 giugno 2022) La viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Teresa Bellanova ha incontrato ieri, in quanto delegata del Governo, 27 sigle sindacali dei tassisti di tutta Italia, per poi ricevere anche i rappresentanti dei noleggi con conducenti (Ncc). Ma è stato un nulla di fatto sul fronte taxi, con la promessa di organizzare un nuovo tavolo di confronto entro e non oltre venerdì 22 luglio, data di scadenza in cui il Parlamento dovrà votare gli emendamenti finali (se ci saranno) al disegno di legge Concorrenza, cruciale per l'Italia per ricevere i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto ricostruito dai presenti, Bellanova avrebbe bacchettato i sindacati per essersi presentati al tavolo senza alcuna proposta concreta, se non quella della richiesta di uno stralcio totale dell'articolo 10 del ddl, che prevede la totale ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) La viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Teresa Bellanova ha incontrato ieri, in quanto delegata del Governo, 27 sigle sindacali dei tassisti di tutta Italia, per poi ricevere anche i rappresentanti dei noleggi con conducenti (Ncc). Ma è stato un nulla di fatto sul fronte, con la promessa di organizzare un nuovo tavolo di confronto entro e non oltre venerdì 22 luglio, data di scadenza in cui il Parlamento dovrà votare gli emendamenti finali (se ci saranno) al disegno di legge Concorrenza, cruciale per l'Italia per ricevere i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto ricostruito dai presenti, Bellanova avrebbe bacchettato i sindacati per essersi presentati al tavolo senza alcuna proposta concreta, se non quella della richiesta di uno stralcio totale dell'articolo 10 del ddl, che prevede la totale ...

