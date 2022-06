La prima volta del cantante come presentatore (Di martedì 28 giugno 2022) Cantanti, ballerini, giocolieri, imitatori. Sono tanti gli artisti di strada che si contendono l’attenzione dei passanti. E da stasera, alcuni di loro cercheranno anche il consenso dei telespettatori nel nuovo show di Rai 2 Dalla strada al palco, 4 puntate con protagonisti i busker. Ad accoglierli in studio c’è Nek – per la prima volta alla sfida di una conduzione. Nek, tra palco e realtà guarda le foto Leggi anche › Nek e la bellezza della maturità: scoprirsi «imperfetti» e piacersi lo stesso ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 giugno 2022) Cantanti, ballerini, giocolieri, imitatori. Sono tanti gli artisti di strada che si contendono l’attenzione dei passanti. E da stasera, alcuni di loro cercheranno anche il consenso dei telespettatori nel nuovo show di Rai 2 Dalla strada al palco, 4 puntate con protagonisti i busker. Ad accoglierli in studio c’è Nek – per laalla sfida di una conduzione. Nek, tra palco e realtà guarda le foto Leggi anche › Nek e la bellezza della maturità: scoprirsi «imperfetti» e piacersi lo stesso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia è in default sul suo debito in valuta estera, per la prima volta dal 1918 #ANSA - GiovaQuez : Prima provoca, insulta e arriva ad invocarla sentendosi sicura del fatto che non sarebbe arrivata. Una volta uffici… - pietroraffa : == La Russia è in default per la prima volta dal 1918. È scaduto difatti il termine di pagamento agli investitori d… - TeresaFrezza3 : RT @lukeys11: io comunque stavo immaginando Chri che entra in casa, il piccolo cugino Simo che lo vede, magari per la prima volta dopo un p… - Inna85028149 : RT @marimar43418295: @di_mlf Quando ho sentito per la prima volta 'sos', sono rimasto molto colpito dal fatto che la sua voce fosse maschil… -