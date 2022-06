La pizza con il Pata Negra di Briatore, Parodi furioso: “Burinata per zanza che vogliono farsi vedere ricchi. Se sapessero davvero cos’è il Pata Negra…” (Di martedì 28 giugno 2022) Qualcuno doveva dirlo. Stiamo parlando di pizza. Sì, con tutti i problemi che… Ok, è vero, ma la pizza tiene banco e ci mancherebbe altro: siamo fatti della stessa sostanza di cui è fatta la pizza, non lo sapevate? Certamente avrete seguito la bagarre tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo, pizza per ricchi vs pizza per tutti. Ora, a dare un punto di vista che non prende di mira il prezzo ci pensa Roberto Parodi, fratello della più note Benedetta e Cristina, giornalista e scrittore. In video postato su Instagram attacca: “Mi vedo costretto a dare il mio parere su questa pizza al Pata Negra che vende a 65 euro. Bufera di commenti, “il costo, “il prezzo”, “quanto deve costare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Qualcuno doveva dirlo. Stiamo parlando di. Sì, con tutti i problemi che… Ok, è vero, ma latiene banco e ci mancherebbe altro: siamo fatti della stessa sostanza di cui è fatta la, non lo sapevate? Certamente avrete seguito la bagarre tra Flavioe Gino Sorbillo,pervsper tutti. Ora, a dare un punto di vista che non prende di mira il prezzo ci pensa Roberto, fratello della più note Benedetta e Cristina, giornalista e scrittore. In video postato su Instagram attacca: “Mi vedo costretto a dare il mio parere su questaalche vende a 65 euro. Bufera di commenti, “il costo, “il prezzo”, “quanto deve costare una ...

