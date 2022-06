La piscina chiude, lui vuole restare: marocchino irregolare accoltella dipendente (Di martedì 28 giugno 2022) Un ventottenne nordafricano ha accoltellato un dipendente della piscina in cui stava trascorrendo il pomeriggio, dopo che quest'ultimo gli aveva chiesto di andarsene in quanto la vasca sarebbe stata chiusa da lì a poco: l'uomo, risultato poi irregolare, è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Un ventottenne nordafricano hato undellain cui stava trascorrendo il pomeriggio, dopo che quest'ultimo gli aveva chiesto di andarsene in quanto la vasca sarebbe stata chiusa da lì a poco: l'uomo, risultato poi, è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate

