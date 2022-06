Pubblicità

voceditalia : La Nato avverte Mosca: 300mila soldati nella forza rapida - ruisseau : RT @valeangelsback: La Spagna avverte di un possibile attacco informatico al vertice della NATO. #insiderpaper - yellowstarkin : RT @valeangelsback: La Spagna avverte di un possibile attacco informatico al vertice della NATO. #insiderpaper - livic751 : RT @valeangelsback: La Spagna avverte di un possibile attacco informatico al vertice della NATO. #insiderpaper - alexdpl76 : RT @valeangelsback: La Spagna avverte di un possibile attacco informatico al vertice della NATO. #insiderpaper -

Agenzia ANSA

Ladel futuro nascera' a Madrid, in quello che sara' il summit piu' importante dalla fine della Guerra Fredda. A dare la linea e' il segretario generale Jens Stoltenberg, che ha messo nero su bianco ...annuncia più truppe ad Est Un altro forte messaggio arriverà dal verticedi Madrid. La ... fra gli altri, dall'ambasciatore negli Stati Uniti Anatoly Antonov che: 'Le continue ... La Nato avverte Mosca, 300mila soldati nella forza rapida - Mondo La Nato del futuro nascera' a Madrid, in quello che sara' il summit piu' importante dalla fine della Guerra Fredda. A dare la linea e' il ...Intervista al filosofo Massimo Borghesi intorno all’invito rivolto da papa Francesco alle riviste dei gesuiti di non perdere la dimensione della complessità del conflitto Ucraina dove non si può ceder ...