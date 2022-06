Pubblicità

Today.it

... ed è la stessa in cui Chiara ehanno ricevuto la visita di Pio e Amedeo in una puntata di ...stato il suo primo nido americano sia perché lì ha conosciuto la gioia e l'emozione di diventarePrima di ogni cosa). La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si ... Un figlio maschio, ma così come una figlia femmina, è tutta una scoperta pere papà e ci sono ... La mamma di Fedez balla con Leone e Vittoria sotto il palco: il video è emozionante Poco più in là c'è anche Chiara, appunto, che prova ad accennare un passo di danza col piccolo Leone, il quale però non sembra della stessa idea: il bambino infatti caccia via la mamma, preferendo ...Sono passati appena tre mesi dalla difficile operazione per rimuovere il tumore al pancreas. Eppure Fedez è tornato a pieno regime alla sua vita mondana e piena di impegni, ...