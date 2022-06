La leggerezza di La Capria | lo scrittore capace di godersi la vita e di ridere della morte

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 giugno 2022) Dudù Laera l’allegria, il sorriso permanente, il buonumore, la speranza, la saggezza, il gusto. Era l’incarnazione viventebella giornata. Loche meglio ha descritto l’anima napoletana, il mito del mare e del sole, era davvero un uomo speciale, attento agli altri, curioso, indulgente quanto basta, indifferente quanto serve e comunque sempre pronto a dispensare intorno a sé i suoi sorrisi sornioni, pieni di stupore, facili all’empatia. Per essere un napoletano, anche se era un napoletano espatriato, era dotato in eccesso di «quell’intelligenza sottile di un popolo che ne ha visti altri», per riprendere la famosa formula utilizzata da unofrancese per definire un suo conterraneo. E per essere uno ...