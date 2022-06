La Juventus insiste per Zaniolo e offre Kean alla Roma. Di Maria ok (Di martedì 28 giugno 2022) Definito l’ acquiso di Pogba , ora la Juventus insiste anche per Zaniolo e nelle ultime ore avrebbe accelerato per strapparlo alla Roma. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile inserimento di Kean come contropartita per arrivare all’attaccante giallorosso. Tutto fatto o quasi sul fronte Di Maria per il quale mancherebbe soltanto pochi dettagli. La Juventus insiste per Zaniolo: Kean la carta giusta per convincere la Roma? I giallorossi continuano a valutare 50-60 milioni il loro gioiello e non hanno intenzione di abbassare minimamente le loro pretese. La strategia della Juventus mira ad inserire qualche contrapartita nel tentativo di ammorbidire la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 giugno 2022) Definito l’ acquiso di Pogba , ora laanche pere nelle ultime ore avrebbe accelerato per strapparlo. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile inserimento dicome contropartita per arrivare all’attaccante giallorosso. Tutto fatto o quasi sul fronte Diper il quale mancherebbe soltanto pochi dettagli. Laperla carta giusta per convincere la? I giallorossi continuano a valutare 50-60 milioni il loro gioiello e non hanno intenzione di abbassare minimamente le loro pretese. La strategia dellamira ad inserire qualche contrapartita nel tentativo di ammorbidire la ...

Pubblicità

infoitsport : La Juventus insiste per Zaniolo: proposto Kean come parziale contropartita tecnica - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Roma, la Juventus insiste: pronto l’assalto a Zaniolo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, la Juventus insiste: pronto l’assalto a Zaniolo ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Roma, la Juventus insiste: pronto l’assalto a Zaniolo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - ArmandoAreniell : Inter: il Torino insiste per avere Dimarco, la Juventus prepara un'offerta per Koulibaly -