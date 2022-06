La foto bufala di Glastonbury piena di immondizia dopo l’intervento di Greta Thunberg (Di martedì 28 giugno 2022) C’è un topos che si sta sviluppando spesso negli ultimi tempi e che, forse, ha avuto una pausa soltanto nei due anni di pandemia, quando è diventato meno frequente fare grandi raduni di massa per manifestare contro il cambiamento climatico e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Il topos in questione, in realtà, è rappresentato dal fatto che le grandi iniziative lanciate da Greta Thunberg venissero screditate a colpi di presunte foto post-evento, dove i luoghi dei raduni venivano ritratti pieni di immondizia. In realtà, nella maggior parte dei casi, si è trattato di foto vecchie spacciate per attuali: è successo anche in occasione del raduno di Glastonbury. Una foto del prato della manifestazione pieno di cartacce, che risaliva al 2015, è stata presentata come ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) C’è un topos che si sta sviluppando spesso negli ultimi tempi e che, forse, ha avuto una pausa soltanto nei due anni di pandemia, quando è diventato meno frequente fare grandi raduni di massa per manifestare contro il cambiamento climatico e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Il topos in questione, in realtà, è rappresentato dal fatto che le grandi iniziative lanciate davenissero screditate a colpi di presuntepost-evento, dove i luoghi dei raduni venivano ritratti pieni di. In realtà, nella maggior parte dei casi, si è trattato divecchie spacciate per attuali: è successo anche in occasione del raduno di. Unadel prato della manifestazione pieno di cartacce, che risaliva al 2015, è stata presentata come ...

