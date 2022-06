“La figlia del faraone”, il balletto classico che rivoluzionò la danza classica russa (Di martedì 28 giugno 2022) “La figlia del faraone” è un balletto classico, rappresentato nel 1862 al Teatro Imperiale Bolshoi Kamenny di San Pietroburgo. La storia del balletto “La figlia del faraone” “La figlia del faraone” è un balletto classico russo, coreografato dal ballerino francese Marius Petipa. Il balletto è stato rappresentato per la prima volta il 18 gennaio 1862, e ha rappresentato l’esordio del coreografo Petipa, che ha rivoluzionato la scuola della danza classica russa. “La figlia del faraone” non ha avuto una lunga durata nel repertorio del Bolshoi. È scomparso dalla scienza per molto tempo, fino a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) “Ladel” è un, rappresentato nel 1862 al Teatro Imperiale Bolshoi Kamenny di San Pietroburgo. La storia del“Ladel” “Ladel” è unrusso, coreografato dal ballerino francese Marius Petipa. Ilè stato rappresentato per la prima volta il 18 gennaio 1862, e ha rappresentato l’esordio del coreografo Petipa, che ha rivoluzionato la scuola della. “Ladel” non ha avuto una lunga durata nel repertorio del Bolshoi. È scomparso dalla scienza per molto tempo, fino a ...

