La famiglia Borsellino | “Diritto alla verità” Il 12 luglio Camera consiglio

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Non risparmia attacchi ai magistrati Antonino Di Matteo, oggi consigliere al Csm, e ad Annamaria Palma, oggi Avvocato generale di Palermo, che si occuparono per un periodo dell’indagine sulla strage di via D’Amelio. E neppure agli imputati, tre poliziotti, che “non hanno reso onoredivisa”. Parla anche di “ignominia del depistaggio” sulla strage. E di “, dopo 30 anni. Anche se ormai il danno è fatto ed è irreparabile”. In poco meno di un’ora l’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli di Paolo, nonché marito di Lucia, la figlia maggiore del giudice ucciso il 19del 1992, lancia accuse precise nel corso delle repliche della penultima udienza del processo sul depistaggio sulla strage che vede ...