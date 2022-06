La donna che si difende da uno scippo a Livorno prendendo a calci e pugni il suo aggressore | VIDEO (Di martedì 28 giugno 2022) Sugli Scali D’Azeglio, nel centro della città di Livorno, un VIDEO mostra una donna difendersi da un’aggressione in strada sul marciapiede del Fosso Reale a due passi dal porto mediceo. Da quello che si riesce a capire guardando le immagini sembrerebbe un tentativo di scippo: la borsa cade a terra mentre la vittima in pochi istanti riesce a sopraffare il suo aggressore, prendendolo a pugni e calci con una tecnica che lascia intuire la possibilità che fosse esperta di combattimento. Tentativo di scippo non andato a buon fine. Per fortuna. pic.twitter.com/MovafR4E3t — Mark e tiello (@OfficinaDiMarK) June 28, 2022 La donna che si difende da uno scippo a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Sugli Scali D’Azeglio, nel centro della città di, unmostra unarsi da un’aggressione in strada sul marciapiede del Fosso Reale a due passi dal porto mediceo. Da quello che si riesce a capire guardando le immagini sembrerebbe un tentativo di: la borsa cade a terra mentre la vittima in pochi istanti riesce a sopraffare il suolo acon una tecnica che lascia intuire la possibilità che fosse esperta di combattimento. Tentativo dinon andato a buon fine. Per fortuna. pic.twitter.com/MovafR4E3t — Mark e tiello (@OfficinaDiMarK) June 28, 2022 Lache sida unoa ...

