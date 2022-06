La donna che ha fotografato la Grande Depressione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 giugno 2022) Il sole alto nel cielo rendeva l’aria polverosa e secca, e il terreno tutt’intorno era ricoperto di sterpaglie non meglio identificate. Di tanto in tanto, qualche ammasso di rifiuti lungo la strada indicava che il campo era vicino. Sembrava che Hansel e Gretel in persona ci avessero lasciato una scia di vecchi pneumatici scassati, assi di legno scheggiate, bottiglie rotte e luridi stracci per guidarci. Se l’agenzia governativa non aveva mai messo a budget un fotografo, forse un motivo c’era… Magari i migranti avrebbero reagito con ostilità all’idea di farsi fotografare, chissà. Mi morsi il labbro. Che cosa avrei trovato? Nel giro di qualche minuto giungemmo a un mucchio di baracche e rallentammo fino a fermarci, poi spegnemmo il motore. Nell’aria fluttuava un odore di olio da cucina bruciato. Gli uomini si misero a parlottare tra loro mentre io sporsi la testa fuori dal finestrino, ...