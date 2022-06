La destra ha dimenticato il problema migranti. Sbarchi di clandestini senza sosta (Di martedì 28 giugno 2022) Numeri in continuo aumento. Arrivi che si moltiplicano con la bella stagione, il caldo e il mare meno impetuoso rispetto all'inverno. Nell'indifferenza generale. Il tema dell'immigrazione e degli Sbarchi di immigrati africani sulle coste del nostro Paese non sembra interessare più ai politici di destra. Eppure, consultando il cruscotto statistico redatto quotidianamente dal Ministero degli Interni (il file) si evince che, se la rotta non verrà invertita, alla fine del 2022 gli arrivi totali supereranno le centomila unità. Un numero altissimo, quasi doppio rispetto all'anno precedente, triplo se paragonato al 2020. Oggi sarà la volta della Sea Watch 4, che sbarcherà in Sicilia, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, con 299 migranti. Dopo giorni di attesa ieri sera è arrivata l'assegnazione del porto di sbarco per la ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Numeri in continuo aumento. Arrivi che si moltiplicano con la bella stagione, il caldo e il mare meno impetuoso rispetto all'inverno. Nell'indifferenza generale. Il tema dell'immigrazione e deglidi immigrati africani sulle coste del nostro Paese non sembra interessare più ai politici di. Eppure, consultando il cruscotto statistico redatto quotidianamente dal Ministero degli Interni (il file) si evince che, se la rotta non verrà invertita, alla fine del 2022 gli arrivi totali supereranno le centomila unità. Un numero altissimo, quasi doppio rispetto all'anno precedente, triplo se paragonato al 2020. Oggi sarà la volta della Sea Watch 4, che sbarcherà in Sicilia, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, con 299. Dopo giorni di attesa ieri sera è arrivata l'assegnazione del porto di sbarco per la ...

