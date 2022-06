La crisi con Guido Brera, il maschilismo in casa, la scelta di fermarsi: Caterina Balivo si racconta (Di martedì 28 giugno 2022) E’ tornata da poco in tv con un programma tutto suo Caterina Balivo, in prima serata su Tv 8 e presto anche in Rai per una nuova conduzione estiva. Si parla anche di questo nella sua ultima intervista al Corriere della sera a firma di Candida Morvillo ma si parla anche della sua vita personale e di quello che è successo negli ultimi due anni. Durante il lockdown, sulle riviste di cronaca rosa, erano state pubblicate delle foto che mostravano Guido Brera, non rientrare a casa dalla sua famiglia e dormire altrove. Una scelta che poi Caterina Balivo aveva spiegato e che ribadisce. La crisi c’è stata ma non era tanto una crisi di coppia quanto del modo di affrontare il periodo a causa del covid 19, per via delle paure di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) E’ tornata da poco in tv con un programma tutto suo, in prima serata su Tv 8 e presto anche in Rai per una nuova conduzione estiva. Si parla anche di questo nella sua ultima intervista al Corriere della sera a firma di Candida Morvillo ma si parla anche della sua vita personale e di quello che è successo negli ultimi due anni. Durante il lockdown, sulle riviste di cronaca rosa, erano state pubblicate delle foto che mostravano, non rientrare adalla sua famiglia e dormire altrove. Unache poiaveva spiegato e che ribadisce. Lac’è stata ma non era tanto unadi coppia quanto del modo di affrontare il periodo a causa del covid 19, per via delle paure di ...

