“La Crimea non si tocca o sarà terza guerra mondiale”: la minaccia di Medvedev (Di martedì 28 giugno 2022) Mosca, 28 giu – Mentre al G7 di Schloss Elmau si ride e si scherza, al Cremlino non scherza nessuno. In particolare Dmitri Medvedev, che probabilmente non ha mai riso in vita sua. In un’intervista concessa al quotidiano Argumenty i Fakty, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza è stato molto chiaro sulla linea rossa che l’Occidente non deve superare: «Per noi la Crimea fa parte della Russia, e questo è per sempre. Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro il nostro Paese. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterà a un conflitto contro l’intera Alleanza del Nord Atlantico, la terza guerra mondiale, un disastro totale». Svezia e Finlandia nella Nato Questa dichiarazione, o meglio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Mosca, 28 giu – Mentre al G7 di Schloss Elmau si ride e si scherza, al Cremlino non scherza nessuno. In particolare Dmitri, che probabilmente non ha mai riso in vita sua. In un’intervista concessa al quotidiano Argumenty i Fakty, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza è stato molto chiaro sulla linea rossa che l’Occidente non deve superare: «Per noi lafa parte della Russia, e questo è per sempre. Qualsiasi tentativo di invadere laequivarrebbe a una dichiarazione dicontro il nostro Paese. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterà a un conflitto contro l’intera Alleanza del Nord Atlantico, la, un disastro totale». Svezia e Finlandia nella Nato Questa dichiarazione, o meglio ...

