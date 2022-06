La condanna del G7 per l’attacco della Russia al centro commerciale di Kremenchuk: «Abominevole crimine di guerra» (Di martedì 28 giugno 2022) Con una dichiarazione congiunta, i leader del G7 in corso a Schloss Elmau in Germania, hanno condannato l’attacco della Russia al centro commerciale Amstor di Kremenchuk, nella regione dell’Ucraina centro-orientale della Poltava. Il bombardamento delle forze russe ha causato 13 morti e 56 feriti: «Condanniamo solennemente l’Abominevole attacco a un centro commerciale a Kremenchuk. Siamo uniti all’Ucraina nel piangere le vittime innocenti di questo attacco brutale. Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti costituiscono un crimine di guerra. Il presidente russo Putin e i responsabili saranno tenuti a renderne conto». E ancora: ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Con una dichiarazione congiunta, i leader del G7 in corso a Schloss Elmau in Germania, hannotoalAmstor di, nella regione dell’Ucraina-orientalePoltava. Il bombardamento delle forze russe ha causato 13 morti e 56 feriti: «Condanniamo solennemente l’attacco a un. Siamo uniti all’Ucraina nel piangere le vittime innocenti di questo attacco brutale. Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti costituiscono undi. Il presidente russo Putin e i responsabili saranno tenuti a renderne conto». E ancora: ...

