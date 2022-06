Kremenchuk | 18 morti e 36 dispersi per le bombe sul centro commerciale ma Mosca nega | ' Era un deposito di munizioni'

Pubblicità

E' salito a 18 morti il bilancio dell'attacco di ieri al centro commerciale di Kremenchuk. Bombe russe su Kremenchuk, colpito un affollato centro commerciale: diversi morti e feriti. La Russia ha colpito un centro commerciale a Kremenchuk, provocando 18 morti civili. Ma per la Russia il missile di precisione ha colpito un deposito di armi.

Una strage di civili: a, sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, almeno mille persone stavano facendo ... "Diciotto. . . Le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai ......dell'attacco al centro commerciale di, città dell'oblast di Poltava, nel cuore dell'Ucraina. Secondo quanto comunicato dal Servizio statale ucraino per le emergenze, ci sarebbero 18...KREMENCHUK, 28 GIU - Una strage di civili in un centro commerciale pieno di gente. A Kremenchuk, nella regione di Poltava sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" stav ...Ancora 36 persone risultano disperse dopo l'attacco missilistico russo al centro commerciale Amstor di Kremenchuk, nella regione di Poltava, in Ucraina ...