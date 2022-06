Koulibaly fissa la deadline per la cessione. Il Napoli prepara la nuova proposta di rinnovo (Di martedì 28 giugno 2022) Si attendono importanti sviluppi circa la situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, secondo La Repubblica, avrebbe fissato una data limite entro la quale eventualmente essere ceduto. Si tratta dell’8 luglio, il giorno dell’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro. Dentro o fuori, prendere o lasciare: se entro quella data non si avrà ancora un quadro chiaro e definitivo della situazione, Koulibaly resterà al Napoli. “Non vuole mettersi la maglia azzurra addosso e la fascia da capitano sul braccio sentendosi ancora un precario“, scrive il quotidiano. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Chiarissima, dunque, la volontà del comandante, per cui il Napoli continua a chiedere 40 milioni per separarsi dal senegalese ad un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Si attendono importanti sviluppi circa la situazione di Kalidou. Il difensore del, secondo La Repubblica, avrebbeto una data limite entro la quale eventualmente essere ceduto. Si tratta dell’8 luglio, il giorno dell’inizio del ritiro dela Dimaro. Dentro o fuori, prendere o lasciare: se entro quella data non si avrà ancora un quadro chiaro e definitivo della situazione,resterà al. “Non vuole mettersi la maglia azzurra addosso e la fascia da capitano sul braccio sentendosi ancora un precario“, scrive il quotidiano. FOTO: Getty –Chiarissima, dunque, la volontà del comandante, per cui ilcontinua a chiedere 40 milioni per separarsi dal senegalese ad un ...

