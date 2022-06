Kissinger guarda oltre la guerra | «Reintegrare la Russia nel sistema europeo»

(Di martedì 28 giugno 2022) L'ex segretario di Stato Usa: «Va sconfitta l'invasione della, non lacome entità storica. Mai consigliato all'Ucraina di cedere territorio, ma bisogna affrontare la questione della fine del conflitto in termini di scopi politici: non si può continuare a combattere senza un obiettivo»

L'occasione è l'uscita del suo ultimo libro, "Leadership", in cuitratteggia sei esempi di capacità di guida politica da Adenauer a De Gaulle, da Nixon a Sadat, da Lee Kwan Yew a Margaret Thatcher che lui ha illustrato ieri, via Zoom, ai corrispondenti ...Henrynon può essere tirato per la giacca in questo modo. Alcuni commentatori, afflitti ... Renzi adessoal centro E tutti si aspettano da lui una soluzione sorprendente Carlo Bonomi ... Kissinger: «Reintegrare la Russia nel sistema europeo. La guerra Non si può continuare a combattere senza un... L'ex segretario di Stato Usa: «Mai consigliato all'Ucraina di cedere territorio, ma bisogna affrontare la questione della fine del conflitto in termini di scopi politici: non si può continuare a comba ...