Juventus | Zaniolo sempre nel mirino | pronte tre contropartite per convincere la Roma

(Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri non mollano la presa sue avrebberotreper provare alaLanon molla la presa su Nicolò, idea di mercato mai realmente abbandonata ma solo accantonata: le priorità erano Pogba e Di Maria e, ora che i due colpi sarebbero in dirittura d’arrivo, i bianconeri possono tornare alla carica per il giallorosso. Come riportato da Tuttosport, l’operazione è complicata ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Asi respira pessimismo sul fronte rinnovo, e la Juve è pronta a insistere mettendo sul piatto tre: Arthur, McKennie e Kean. Possibile un nuovo incontro in settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Calciomercato, le mani della Juventus su Zaniolo: ecco quali sono le strategie bianconere per prendere l'attaccante di Mourinho Non è legata alla situazione di De Ligt il possibile arrivo di Nicolò Zaniolo alla Juventus, ma la ...Apre così Tuttosport, che poi aggiunge: "L'arrivo di Di Maria non esclude quello di Zaniolo, anche perché la Juventus dovrà fare i conti con i tempi di recupero di Federico Chiesa, atteso al top a ...La Roma non ha ancora ufficializzato una proposta di rinnovo per Zaniolo e la Juventus, secondo quanto riportato da La Stampa, starebbe pensando a una formula in stile "Chiesa": prestito oneroso con obbligo di riscatto.