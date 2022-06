Juventus, Sconcerti: “Occhio a Pogba e alle sue prestazioni” (Di martedì 28 giugno 2022) Juventus, Sconcerti- Mario Sconcerti ha parlato in maniera davvero importante della Juventus e del suo mercato in linea si massima ad oggi. LE SUE PAROLE Spalletti chiede certezze ad ADL. Il rapporto rimarrà comunque saldo? “Porterà giocatori, non so se saranno tutti quelli che vorrà. Alla fine si prende quello che si può e non sempre quello che servirebbe, ma è così per tutti. Gli allenatori importanti corrono il rischio di vedersi indebolire le squadre, rischiamo di vedere delle discussioni. Ad oggi non mi preoccuperei”. Milan, Pioli ha detto che il club sa cosa fare sul mercato. Ha aperto un nuovo ciclo? “Il Milan era arrivato secondo lo scorso anno, è una squadra pronta. Ora ha perso Kessiè e Ibrahimovic, ma anche Diaz. E’ una squadra che deve aggiungere per completarsi. Lo stanno ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022)- Marioha parlato in maniera davvero importante dellae del suo mercato in linea si massima ad oggi. LE SUE PAROLE Sptti chiede certezze ad ADL. Il rapporto rimarrà comunque saldo? “Porterà giocatori, non so se saranno tutti quelli che vorrà. Alla fine si prende quello che si può e non sempre quello che servirebbe, ma è così per tutti. Glinatori importanti corrono il rischio di vedersi indebolire le squadre, rischiamo di vedere delle discussioni. Ad oggi non mi preoccuperei”. Milan, Pioli ha detto che il club sa cosa fare sul mercato. Ha aperto un nuovo ciclo? “Il Milan era arrivato secondo lo scorso anno, è una squadra pronta. Ora ha perso Kessiè e Ibrahimovic, ma anche Diaz. E’ una squadra che deve aggiungere per completarsi. Lo stanno ...

