Juventus, non solo Di Maria: arriva anche Kostic. Si tratta con l’Eintracht. Le ultime (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non vogliono fermarsi a Di Maria, per la fascia si spinge anche per Kostic dell’Eintracht Francoforte La Juventus ha ormai chiuso i colpi Pogba e Di Maria, ma non vuole fermarsi e va a caccia di nuovi rinforzi da regalare ad Allegri in vista della nuova stagione, in cui la squadra bianconera è chiamata a recitare un ruolo da protagonista. Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo rinforzo potrebbe essere Kostic. Il serbo è stato bloccato (c’è l’intesa per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione), ma la Juve continua a trattare con l’Eintracht: c’è ancora distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (15). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri non vogliono fermarsi a Di, per la fascia si spingeperdelFrancoforte Laha ormai chiuso i colpi Pogba e Di, ma non vuole fermarsi e va a caccia di nuovi rinforzi da regalare ad Allegri in vista della nuova stagione, in cui la squadra bianconera è chiamata a recitare un ruolo da protagonista. Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo rinforzo potrebbe essere. Il serbo è stato bloccato (c’è l’intesa per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione), ma la Juve continua are con: c’è ancora distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (15). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #DiMaria potrebbe non essere l'unico rinforzo sulle fasce - SkySport : Juve, Di Maria vicino ma non solo: i bianconeri potrebbero prendere un altro esterno #SkySport #Juventus #DiMaria - GiovaAlbanese : Un primo summit di #calciomercato tra #Juventus e #Chelsea si è tenuto già ieri. Si è parlato di #DeLigt e non solo… - GioDanella : RT @TMacJoy: Se guardi questa immagine e ti gasi almeno un po', non sei un 'da juventino' ???? #Calciomercato #Juventus - Giovann14793883 : RT @young_pacho: ?? La Juventus ritiene incedibile Zakaria. [TMW] Non sto affatto godendo, nooo -