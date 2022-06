Juventus, club inglese prepara offerta monstre per un giocatore bianconero (Di martedì 28 giugno 2022) Una società della Premier League sarebbe in procinto di presentare una super offerta a tre cifre per un giocatore della Juventus. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus durante il mercato estivo potrebbe perdere un pezzo da novanta. Dopo settimane di indiscrezioni, difatti, sembra che un club inglese sia pronto a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Una società della Premier League sarebbe in procinto di presentare una supera tre cifre per undella. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladurante il mercato estivo potrebbe perdere un pezzo da novanta. Dopo settimane di indiscrezioni, difatti, sembra che unsia pronto a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Ad oggi, #DeLigt non ha richiesto esplicitamente di lasciare la #Juventus. È un giocatore apprezzato: la clausola d… - Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - capuanogio : ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e… - MikyGiorgetti : @mattofra Io sono juventino e credo proprio che un giocatore come kantè nn lascerá mai un club come il Chelsea per venire alla Juventus... - loretondi : RT @NicoSchira: Andrea #Cambiaso preferisce la proposta della #Juventus a quella dell'#Inter. Nerazzurri l'avrebbero preso ma dirottato in… -